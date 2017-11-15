WADA: «Пока Россия не признает причастность правительства к манипуляциям в Сочи-2014, РУСАДА не будет восстановлено»

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тэйлор рассказал о причинах, по которым Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не было восстановлено в правах.

«Что касается «дорожной карты», насколько мы понимаем, она была принята российскими властями. Условием было принятие доклада Макларена в плане сговора, включающего чиновников из Министерства спорта, РУСАДА и лаборатории.

Я слышал слова Александра Жукова, который сказал, что были манипуляции отдельных лиц, и степень их ответственности определит Следственный комитет. Но это противоречит словам самого Следственного комитета на прошлой неделе.

Давайте говорить ясно: комитет хочет, чтобы Россия признала, что сговором руководили чиновники Министерства спорта, и в его осуществлении помогали работники ФСБ. Пока этого не произойдет, условие не будет выполнено.

В докладе Следственного комитета нет упоминаний об интервью с чиновниками Министерства спорта или работниками ФСБ, которые упоминались в докладе Макларена. И это – удивительное упущение.

Удивительно, что в докладе Следственного комитета говорится, что пробирки невозможно вскрыть. Никак не объясняется технология «исчезающих проб» и электронные письма, в которых участвуют чиновники Министерства. Так что я надеюсь, что работа Следственного комитета продолжится, и они обратят внимание на все эти моменты.

Жуков призвал нас не делать РУСАДА заложником этих политических требований.

Но, во-первых, это условия «дорожной карты», которую приняли российские власти. Во-вторых, вопрос закрытых городов все еще в процессе решения, и пока полного доступа нет.

И, в-третьих, что самое важное, вопрос к вам состоит в том, что если прошлая работа РУСАДА была полностью коррумпирована Министерством и ФСБ и вы это отрицаете, как вы можете гарантировать, что это не повторится?

Настаиваем, что три оставшихся условия должны быть выполнены, и до тех пор РУСАДА не может получить статуса соответствия», – сказал Тэйлор.