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Игорь Криушенко: «Просмотр широкого круга кандидатов в сборную Беларуси я закончил»
16.11.2017 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что закончил просмотр кандидатов в сборную.
«Следующим официальным турниром станет для нас Лига наций, которая стартует в сентябре будущего года. Соперников узнаем 24 января, когда пройдет жеребьевка. А пока подыскиваем спарринг-партнеров на товарищеские матчи в марте и июне. В каждом из этих месяцев планируем по две встречи, причем летом — возможно, с участниками чемпионата мира, которые будут проводить последние репетиции перед стартом.
Просмотр широкого круга кандидатов в сборную я закончил и в предстоящих товарищеских поединках уже займусь наигрыванием состава», – сказал Криушенко.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что закончил просмотр кандидатов в сборную.
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