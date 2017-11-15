Игорь Криушенко: «Просмотр широкого круга кандидатов в сборную Беларуси я закончил»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что закончил просмотр кандидатов в сборную.

«Следующим официальным турниром станет для нас Лига наций, которая стартует в сентябре будущего года. Соперников узнаем 24 января, когда пройдет жеребьевка. А пока подыскиваем спарринг-партнеров на товарищеские матчи в марте и июне. В каждом из этих месяцев планируем по две встречи, причем летом — возможно, с участниками чемпионата мира, которые будут проводить последние репетиции перед стартом.

Просмотр широкого круга кандидатов в сборную я закончил и в предстоящих товарищеских поединках уже займусь наигрыванием состава», – сказал Криушенко.