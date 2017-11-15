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Тайбэй (WTA). Второй круг. Соболенко против Голубич
16.11.2017 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
WTA
Taipei OEC Open
Тайбэй, Тайвань
Призовой фонд – 115,000 долларов
Женщины
Хард, в помещении
Второй круг
Арина Соболенко (Беларусь) – Виктория Голубич (Швейцария)
16 ноября, 13.20
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WTA Taipei OEC Open Тайбэй, Тайвань Призовой фонд – 115,000 долларов Женщины Хард, в помещении Второй круг Арина Соболенко (Беларусь) – Виктория Голубич (Швейцария) 16 ноября,...
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