Болельщик БАТЭ о выплате штрафа за за выбегание на поле: «БАТЭ ничего не предлагал и с пиар-акцией на меня не выходил»

Болельщик БАТЭ Дмитрий Смирнов, самостоятельно возместивший борисовскому клубу штраф в размере 70 базовых величин, наложенный АБФФ за выбегание на поле постороннего лица, рассказал, что никто из клуба с ним не связывался.

- Это вам борисовский клуб предложил такую пиар-акцию — компенсация штрафа величиной 70 базовых?

– А кто из клуба со мной вообще разговаривал бы? С какой стати? Я что — сотрудник ФК БАТЭ?

- Как будто проблема вас разыскать, пусть вы и не сотрудник.

– Нет, никто ничего не предлагал, никто не связывался со мной. Я сам изъявил желание, сказал, давайте мне реквизиты, туда-сюда... Я не хочу никаких исков, никаких правовых проблем между мной и клубом, мне еще за рубеж ехать на матч Лиги Европы с «Арсеналом».

- Вы допускали, что к вам может быть применен такой же иск, как к Венгерскому, «бегунку» на игре с «Арсеналом»?

– Да, а почему нет. Что я — особенный какой?

- Каким образом клуб оприходовал ваши деньги — по какой статье, на каком основании?

– Это вы у клуба спрашивайте, откуда я знаю. Я в графе «назначение платежа» написал «возмещение убытков в виде штрафа». Пусть сами разбираются с бухгалтерией, как хотят, пусть так и оприходуют. Это их дела. Хотят — оставляют, хотят — возвращают мне и подают иск на возмещение через суд.

- Для вас 800 долларов в эквиваленте — это не деньги, что вы сами согласились возместить убытки клуба, которые с вас никто принудительно не истребовал?

– Все зависит от уровня доходов. Чтобы вы понимали: я учредитель ООО «Группа компаний «Строй с нами», занимаюсь оптовой торговлей металлопрокатом, стройматериалами, окна, двери, торговые точки на рынках. В Минске еще есть ООО, занимается оптовой торговлей металлопрокатом и листовым холодно-катанным прокатом.

- Да, разветвленный бизнес.

– Если интересно, я женат, есть ребенок, образование — высшее, заканчивал Международный институт трудовых и социальных отношений, – рассказал Смирнов.