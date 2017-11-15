МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Экипажи белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" планируют завершить "Дакар-2018", который называют одним из самых сложных ралли-рейдов за последние годы, в тройке лучших, сообщил на пресс-конференции в Минске руководитель команды Сергей Вязович.

Юбилейный, 40-й по счету, "Дакар" стартует 6 января будущего года в Перу и финиширует 20 января в Аргентине. Белорусы, по традиции, выступят в гонке тремя экипажами.

Статус-кво

В будущем "Дакаре" МАЗовцы поедут уже сработанным составом, обкатанном на "Дакаре-2017" и "Шелковом пути". По словам Вязовича, состав экипажей в будущей гонке не изменится.

"Задачи на эту гонку мы ставим перед собой самые высокие. Последний ралли-марафон "Шелковый путь" показал, что все наши три экипажа готовы бороться не только за ТОП-10, но и за места на подиуме. В этом году мы планируем ввязаться в борьбу за подиум. Для этого у нас все есть, мы готовы", — подчеркнул руководитель "МАЗ-СПОРТавто".

Технически белорусские камионы практически не изменились. Ранее команда сообщала, что специалисты поработали над двигателями и трансмиссией после евразийского этапа. Также на всех гоночных грузовиках установлены кондиционеры.

Двигатели, установленные на МАЗы, также остались те же – на машинах Сергея Вязовича и Алексея Вишневского установлены силовые агрегаты Caterpillar, подготовленные чехами из Buggyra. Грузовик Александра Василевского, по-прежнему, будет двигать вперед мотор Тутаевского завода. На вопрос Sputnik, чем вызвано такое решение, руководитель команды отметил, что российский мотор уже проверен годами, и именно на нем Василевский в прошлом году показал лучший результат команды. Однако, по словам Вязовича, новый регламент не позволит использовать этот мотор с нынешними техническими характеристиками.

"В следующем году мы будем вынуждены ограничить его мощность рестрикторами либо уменьшить объем для соответствия регламенту", — подчеркнул руководитель "МАЗ-СПОРТавто".

Взгляд в будущее

Касаемо дальнейших планов белорусской команды – коммерческий директор Минского автозавода Геннадий Скитов рассказал журналистам, что поддержка заводской команды будет продолжаться и в будущем, независимо от результата, который покажут гонщики на "Дакаре-2018".

"Дмитрием Степановичем (Катериничем, директором МАЗа — Sputnik) принято решение команду развивать", — рассказал Скитов.

В свою очередь Вязович отметил, что за последние выступления в ралли-рейдах команда сохраняет положительную динамику и выразил уверенность в том, что такая динамика сохранится и на "Дакаре-2018".

Прошлый "Дакар" стал лучшим в истории "МАЗ-СПОРТавто" – экипаж Александра Василевского занял по итогам гонки шестую строчку. В прошедшем минувшем летом "Шелковом Пути" лучшим из МАЗов стал камион Вязовича, он закончил ралли на пятом месте.