НАДА и РУСАДА подписали договор о сотрудничестве

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Национальное антидопинговое агентство (НАДА) Беларуси подписало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали договор о сотрудничестве, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.



© Sputnik/ Владимир Песня WADA не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство

В четверг, 16 ноября, состоялся совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). На мероприятии было принято решение не восстанавливать статус РУСАДА. По мнению совета, российская сторона не выполнила два пункта дорожной карты, один из которых — признание вмешательства государства в антидопинговую систему, что утверждалось в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

"Мы отвечаем всем критериям независимости. За последние годы многое сделано. Сейчас вступил в должность офицер по этике. Вся работа агентства выстраивается транспарентно и прозрачно. Мы привлекаем к сотрудничеству международные агентства. Наш комитет проходил обучение в финском агентстве, наши польские коллеги помогли нашему дисциплинарному комитету. Мы находимся в стадии заключения договора с канадским и испанским агентствами. Буквально сегодня я подписал соглашение с Белорусским антидопинговым агентством", — сказал Ганус.

Суть сотрудничества

По словам главы НАДА Дениса Мужжухина, договор о сотрудничестве с РУСАДА был подписан около месяца назад. Он обратил внимание, что это рамочное соглашение, которое в будущем стороны намерены расширять. "В дальнейшем планируем предусмотреть сотрудничество по всем направлениям, включая обмен информацией, совместные образовательные программы, проведение научных исследований", — рассказал в интервью Sputnik Мужжухин.

"Пока же речь идет о том, чтобы мы имели право и возможность брать допинг-пробы у российских спортсменов, которые участвуют в соревнованиях либо в учебно-тренировочных сборах на территории Беларуси", — продолжил он.

Глава НАДА пояснил, что белорусская сторона будет заниматься технической частью работы — брать пробы, направлять их в аккредитованные лаборатории. "А результаты будет получать напрямую РУСАДА. Это – обычная практика", — сказал Мужжухин.



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Аналогичные договоры заключены с Украиной и Литвой. "Причем с южными соседями соглашения более насыщенное и разностороннее", — отметил глава НАДА.

Сейчас заключение подобного соглашения обсуждается с Азербайджаном.

Кроме того, НАДА, по словам руководителя организации, разово оказывает такого рода услуги и другим странам, если есть заинтересованность и соответствующий запрос.

"У нас у всех есть четкое понимание, что спорт должен быть честным и чистым, без обмана и ухищрений. Именно поэтому стараемся действовать согласованно", — заключил Мужжухин.