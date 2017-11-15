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Минское "Динамо" победило на выезде "Куньлунь" в КХЛ

16.11.2017 16:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" обыграл шанхайский "Куньлунь Ред Стар" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

Минское "Динамо" победило на выезде "Куньлунь" в КХЛ
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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В четверг в Шанхае на арене "Фэйян" "Красная звезда" принимала в гостях минское "Динамо". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Викторию "зубрам" принесли точные броски Андрея Степанова (28-я минута) и Куинтона Хаудена (39, в большинстве). 

Минчане после 31 игры в по-прежнему занимают десятое место в Западной конференции — в активе подопечных Горди Дуайера 41 очко. 

В рамках дальневосточного турне "динамовцы" проведут еще два поединка: 18 ноября против "Адмирала", 20 ноября против "Амура". 

 
Теги: Минск
 
 
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