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Минское "Динамо" победило на выезде "Куньлунь" в КХЛ
16.11.2017 16:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" обыграл шанхайский "Куньлунь Ред Стар" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.
В четверг в Шанхае на арене "Фэйян" "Красная звезда" принимала в гостях минское "Динамо". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Викторию "зубрам" принесли точные броски Андрея Степанова (28-я минута) и Куинтона Хаудена (39, в большинстве).
Минчане после 31 игры в по-прежнему занимают десятое место в Западной конференции — в активе подопечных Горди Дуайера 41 очко.
В рамках дальневосточного турне "динамовцы" проведут еще два поединка: 18 ноября против "Адмирала", 20 ноября против "Амура".
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