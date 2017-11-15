МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" обыграл шанхайский "Куньлунь Ред Стар" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

В четверг в Шанхае на арене "Фэйян" "Красная звезда" принимала в гостях минское "Динамо". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Викторию "зубрам" принесли точные броски Андрея Степанова (28-я минута) и Куинтона Хаудена (39, в большинстве).

Минчане после 31 игры в по-прежнему занимают десятое место в Западной конференции — в активе подопечных Горди Дуайера 41 очко.

В рамках дальневосточного турне "динамовцы" проведут еще два поединка: 18 ноября против "Адмирала", 20 ноября против "Амура".