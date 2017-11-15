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Минское "Динамо" с "сухой" победы над "Куньлунем" стартовало в выездной серии КХЛ

16.11.2017 16:47 — Новости Спорта | БелТА  
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Фото ХК "Динамо-<a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минск</a>"
Фото ХК "Динамо-Минск"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" с победы со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) над китайским "Куньлунем" стартовали в выездной серии десятого сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" с победы со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) над китайским "Куньлунем" стартовали в выездной серии десятого сезона...

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