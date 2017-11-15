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Минское "Динамо" с "сухой" победы над "Куньлунем" стартовало в выездной серии КХЛ
16.11.2017 16:47 — Новости Спорта | БелТА
Фото ХК "Динамо-Минск"
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" с победы со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) над китайским "Куньлунем" стартовали в выездной серии десятого сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" с победы со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) над китайским "Куньлунем" стартовали в выездной серии десятого сезона...
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