Фото ХК "Динамо-Минск"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" с победы со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) над китайским "Куньлунем" стартовали в выездной серии десятого сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Шанхае, где принимает своих соперников клуб из Пекина, получился для подопечных Горди Дуайера напряженным. Хозяева площадки, в составе которых выступили белорусские защитники Павел Воробей и Роман Граборенко, считаются одной из лучших команд по игре в обороне. Однако минчанам дважды удалось поразить ворота соперников.

Шанхай. Спорткомплекс "Фэйян".

"Куньлунь": Хелльберг (Скрынник); Кулда - Граборенко, Дефацио - Брюле - Вольски; Перетягин - Блэкер, Лессио - Кейн - Ип; Ярвинен - Хлыстов, О'Доннелл - Риссанен - Турессон; Чипчура - Локхарт - Джо; Воробей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Граньяни - Денисов, Лингле - Хауден - Фонтейн; Коробов - Шинкевич, Павлович - Шарангович - Скилле; Хенкель - Знахаренко, Степанов - Ковыршин - Гаврус; Дрозд - Волков - Карабань; Дюков, Буйницкий.

Шайбы: 0:1 - Степанов (Коробов, 27.14). 0:2 - Хауден (Фонтейн, Граньяни, 38.23, в большинстве).

Броски: 23 - 29.

Штраф: 12 - 6.

Пекинский "Куньлунь" провел матч без еще одного белоруса - Андрея Костицына. Форвард получил травму и надолго выбыл из состава. В стартовые двадцать минут игры белорусская команда успешно сдержала стартовый натиск команды под руководством именитого тренера Дэйва Кинга. Под занавес периода динамовцы получили шанс отличиться голом при игре в большинстве. Сначала нападающий "Куньлуня" Никита Хлыстов получил две минуты штрафа, а перед сиреной об окончании периода хозяева вновь нарушили правила.

После отдыха подопечные Горди Дуайера действовали впятером против тройки игроков "Куньлуня", но отличиться на этом игровом отрезке не смогли. Китайский клуб, выстояв в меньшинстве, создал несколько опасных моментов у ворот Юнаса Энрота. Однако в середине второго периода точный бросок удался форварду "Динамо" Андрею Степанову. Получив передачу от Дмитрия Коробова, нападающий на скорости в одно касание бросил по воротам и открыл счет в игре - 1:0. На 39-й минуте "зубры" реализовали численное преимущество после удаления Лукаса Лессио. Розыгрыш комбинации партнеров точным броском завершил Куинтон Хауден - 2:0.

В заключительном периоде "Куньлунь" постарался активнее сыграть в атаке. Голкиперу "Динамо" пришлось всерьез потрудиться, чтобы отвести угрозу после бросков Джесси Блэкера и Йоонаса Ярвинена. Концовка матча хозяевам не удалась. Минчане успешно сдерживали натиск на свои ворота, в итоге одержали важную победу в борьбе за место в плей-офф.

Выездную серию в чемпионате КХЛ "Динамо" продолжит во Владивостоке, где 18 ноября сыграет с местным "Адмиралом".-0-