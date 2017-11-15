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«Куньлунь» – «Динамо» Минск. Энрот оформил четвертый шатаут в сезоне
16.11.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» (2:0).
Голкипер «зубров» Йонас Энрот отразил все 23 броска по своим воротам. Это «четвертый» сухарь вратаря в нынешнем сезоне.
Подробную статистику выступлений Энрота смотрите
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» (2:0).
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