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«Куньлунь» – «Динамо» Минск. Энрот оформил четвертый шатаут в сезоне

16.11.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» (2:0).

Голкипер «зубров» Йонас Энрот отразил все 23 броска по своим воротам. Это «четвертый» сухарь вратаря в нынешнем сезоне.

Подробную статистику выступлений Энрота смотрите здесь.

«Куньлунь» – «Динамо» Минск. Энрот оформил четвертый шатаут в сезоне

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» (2:0).

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