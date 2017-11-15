Михаил Захаров: «Утром приходим – Уолтерса нет. В квартире никто дверь не открывает. Еще и не заплатил за нее»

Главный тренер столичной «Юности» Михаил Захаров рассказал о расставании с американским нападающим Райаном Уолтерсом.

– Вы несколько недель назад расстались с Уолтерсом, никого не приобретя взамен. Почему?

– Все не так просто. Для этого Торбину (спортивный директор «Юности». – прим.) надо быть очень умным и хитрым стратегом. Проблема номер один — финансы. И прочие нюансы.

Вот перебросили нас с большой арены на малую, а на такие условия тоже не каждый иностранец согласится. Но Уолтерсу мы, кроме того, не смогли обеспечить все, что обещали, решить какие-то вопросы.

Правда, уехать он мог бы и по-человечески, попрощавшись. А не так, что утром приходим — игрока нет. В его квартире никто дверь не открывает. Еще и не заплатил за нее. В общем, сбежал, – заявил Захаров.