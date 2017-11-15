|
Михаил Захаров: «Утром приходим – Уолтерса нет. В квартире никто дверь не открывает. Еще и не заплатил за нее»
16.11.2017 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер столичной «Юности» Михаил Захаров рассказал о расставании с американским нападающим Райаном Уолтерсом.
– Вы несколько недель назад расстались с Уолтерсом, никого не приобретя взамен. Почему?
– Все не так просто. Для этого Торбину (спортивный директор «Юности». – прим.) надо быть очень умным и хитрым стратегом. Проблема номер один — финансы. И прочие нюансы.
Вот перебросили нас с большой арены на малую, а на такие условия тоже не каждый иностранец согласится. Но Уолтерсу мы, кроме того, не смогли обеспечить все, что обещали, решить какие-то вопросы.
Правда, уехать он мог бы и по-человечески, попрощавшись. А не так, что утром приходим — игрока нет. В его квартире никто дверь не открывает. Еще и не заплатил за нее. В общем, сбежал, – заявил Захаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Захаров: «Утром приходим – Уолтерса нет. В квартире никто дверь не открывает. Еще и не заплатил за нее»
Главный тренер столичной «Юности» Михаил Захаров рассказал о расставании с американским нападающим Райаном Уолтерсом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии