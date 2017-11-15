Робиньо: «Шейх Мансур хотел купить Месси, но он был слишком дорог, даже для «Ман Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Робиньо заявил, что владелец команды шейх Мансур думал приобрести форварда «Барселоны» .

«Я несколько раз разговаривал с шейхом Мансуром. Он рассказывал, что хочет приобрести Кака и Месси.

Кака был близок к переезду в Англию, а Месси – нет. Он был слишком дорог, даже для «Сити».

Во всяком случае, я верю в их проект. Шейх мечтает сделать лучшим клубом в мире.

На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет лучший в мире тренер [ ], который готов конкурировать со всеми», – сказал .