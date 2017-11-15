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Робиньо: «Шейх Мансур хотел купить Месси, но он был слишком дорог, даже для «Ман Сити»
16.11.2017 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Робиньо заявил, что владелец команды шейх Мансур думал приобрести форварда «Барселоны»
«Я несколько раз разговаривал с шейхом Мансуром. Он рассказывал, что хочет приобрести Кака и Месси.
Кака был близок к переезду в Англию, а Месси – нет. Он был слишком дорог, даже для «Сити».
Во всяком случае, я верю в их проект. Шейх мечтает сделать
На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет лучший в мире тренер [
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Робиньо заявил, что владелец команды шейх Мансур думал приобрести форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
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