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Суд Вилейского района 1 декабря рассмотрит иск БАТЭ к Венгерскому о взыскании понесенных убытков

16.11.2017 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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1 декабря в 10.00 в суде Вилейского района состоится предварительное судебное заседание по делу Александра Венгерского.

Заявление в суд на него подал футбольный клуб БАТЭ.

Как сообщалось ранее, Венгерский выбежал с национальным бело-красно-белым флагом на матч футбольной Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал». Парня обвинили в хулиганстве и осудили на 10 суток.

БАТЭ за этот поступок был оштрафован на 5000 евро. Эту сумму футбольный клуб теперь хочет взыскать с Венгерского.

Болельщик БАТЭ, выбежавший на поле в домашней игре с «Нафтаном», возместил клубу сумму штрафа в пользу АБФФ

 
 
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1 декабря в 10.00 в суде Вилейского района состоится предварительное судебное заседание по делу Александра Венгерского.

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