Сергей Кайко: «Тренера БАТЭ нужно менять. Слишком много у борисовской команды признаков, что она – как тот замыленный глаз»

Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мнением о главном тренере .

«Я высоко ценю профессиональные качества Ермаковича. Вне всяких сомнений, это сильный тренер. Слабые высоких задач не решают. И все эти слова про «физрука» и прочее — дичь, конечно, несусветная.

Но, знаешь, как-то я все больше задумываюсь, что тренера БАТЭ нужно менять. Слишком много у борисовской команды признаков, что она — как тот замыленный глаз. Не та острота, не та зоркость, не то цветоощущение. Мало было в этом году проиграть «Минску» и «Крумкачам» — уж казалось, другого последнего китайского предупреждения просто быть не может. Так нате вам на финише еще домашние 1:1 с помирающим «Нафтаном». Футболисты командира поддерживают всей душой — качают в Александрии, как после выигранного финала Лиги чемпионов, вступаются за него перед руководством. И вроде есть гармония, но потом они идут в дозор — и засыпают в самое неподходящее время.

Это не вина Ермаковича. Это естественный ход событий. Есть же пресловутое понятие — «лимит присутствия». Время, по истечении которого развитие невозможно. Это чистая метафизика, понимаю, но ты веришь, например, что Венгер еще способен что-то дать ? Так и здесь.

Александр Владимирович большой молодец — его след в истории БАТЭ глубокий, как след Виктора Гончаренко, с которым его критически сравнивают. Но Ермакович в клубе уже много-много лет — и с каждым годом хранить традиции и продлевать преемственность все труднее. Глаз замыливается все больше. И я уже говорил как-то, что на смену преемственности рано или поздно приходит сменяемость.

Она необходима, чтобы вырваться из замкнутого круга. И вот так подумаешь: может, пора пригласить в Борисов тренера со стороны? Не из «семьи», а чужого? И он бы перезагрузил команду морально и физически. И здесь не важно, какое место займет БАТЭ в этом сложном чемпионате», – сказал Кайко.