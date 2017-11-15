Горди Дуайер: «Большие три очка для нашей команды. Это всегда нелегко – лететь так далеко на Восток»

Главный тренер минского Горди Дуайер прокомментировал результат матча с « (2:0).

«Большие три очка для нашей команды. Это всегда нелегко — лететь так далеко на Восток. Но парни сыграли структурно и дисциплинированно. Каждый внес вклад в эту победу, и в сумме мы показали хорошее движению, хорошую энергию. Ребята смогли сфокусироваться на мелочах. Моя похвала игрокам за такой хоккей. Кроме того, отдельно стоит выделить отличные действия вратаря, который отразил все броски и заработал «шатаут». Что ж, движемся дальше на Восток!» – сказал Дуайер.