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Горди Дуайер: «Большие три очка для нашей команды. Это всегда нелегко – лететь так далеко на Восток»

16.11.2017 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча с «Куньлунем» (2:0).

«Большие три очка для нашей команды. Это всегда нелегко — лететь так далеко на Восток. Но парни сыграли структурно и дисциплинированно. Каждый внес вклад в эту победу, и в сумме мы показали хорошее движению, хорошую энергию. Ребята смогли сфокусироваться на мелочах. Моя похвала игрокам за такой хоккей. Кроме того, отдельно стоит выделить отличные действия вратаря, который отразил все броски и заработал «шатаут». Что ж, движемся дальше на Восток!» – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча с «Куньлунем» (2:0).

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