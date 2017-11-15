Борис Тасман: «Допинговая зараза пустила настолько глубокие корни, что скоро их не выкорчевать»

Белорусский журналист Борис Тасман ответил на критику Владимира Гончаренко.

«Сколько лет требуется для подъема легкой атлетики? Сейчас, думаю, и десяти может не хватить. На мой взгляд, допинговая зараза пустила настолько глубокие корни, что скоро их не выкорчевать. Несмотря на обилие допинг-проб, проколы и отказы от контроля продолжаются. Не буду повторять ранее изложенные факты. Напомню один подзабытый. Два года назад на Кубке страны 22-летний витебский шестовик Денис Борисов сдал положительный тест на орал туринабол. Его подготовкой несколько лет занимался Гончаренко — об этом говорят протоколы. Кто именно надоумил съесть допинг парня, прыгавшего всего 4,60-4,80, нам неведомо.

Кем пущены под откос таланты? Это вопрос для серьезного расследования. Займитесь, спросите у коллег, к примеру, у наставников дисквалифицированных Пузаковой, Кривицкого, Васильченко...

Кто вырубил многоборцев? Еще один предмет для разбирательства. Шестеро сильнейших атлетов оказались в разной степени травмированы! В самом деле похоже на диверсию. Если бы их наставников, как вы требуете, наказали вместе со старшим тренером Параховским, он не выглядел бы стрелочником. Кстати, не только Кравченко, но и Максимова проходили подготовку под началом Сиводедова. Не знали? Лишь позже, возможно, когда Игорь Леонидович понял бесперспективность затеи, он передал их Ивану Гордеенко, у которого занимался и Михан.

Был ли у Куделич перелом стопы? Был — усталостный перелом. Это не бред и не война, как вы, старший тренер Гончаренко, полагаете, а информация старшего тренера по группе выносливости Андрея Гордеева. Личный тренер Игорь Жаворонок в это время находился рядом со Светланой. Странно, что об этом вы спрашиваете у меня, а не у Сиводедова или Гордеева.

С чем бежала Мазуренок? Вы не дописали, вероятно, от возмущения. Дописываю за вас: Ольга бежала с затейпированным бедром. Посмотрите фото забега на Кубке Европы в Минске.

О том, чей это заказ. Заказчиков моих публикаций начали искать двадцать лет назад. Ваши витебские коллеги собирали подписи для подачи в Верховный суд. Позже они же заказали мне написать про ЦСК «Витебский». Мы с фотокорром Сашей Шичко помогли: после нашей статьи в ваш город прибыла президентская комиссия. Стадион достроили, в том числе сектор для прыжков с шестом. Спросите у Олега Шароварова и Евгения Адаховского — они расскажут.

О равнодушии БФЛА к мемориалу вашего тренера Владимира Булатова я тоже писал по заказу. Вашему заказу. Он и теперь проводится, как прежде… Мне постоянно кто-то что-то заказывает. И вы это знаете, ибо за эти двадцать лет не раз звонили мне домой и заказывал», – сказал Тасман.

Владимир Гончаренко о критике Тасмана: «Видимо, это чей-то заказ»