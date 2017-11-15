МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Горди Дуайер похвалил своих подопечных за победу на шанахайским "Куньлунем Ред Стар" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба.

В четверг "зубры" одержали выездную победу над "Куньлунем" со счетом 2:0. Голкипер минчан Юнас Энрот записал на свой счет четвертый "сухарь" в сезоне.

"Большие три очка для нашей команды. Это всегда нелегко — лететь так далеко на Восток. Но парни сыграли структурно и дисциплинированно. Каждый внес вклад в эту победу, и в сумме мы показали хорошее движению, хорошую энергию", — сказал после матча Дуайер.

По словам наставник "Динамо", хоккеисты смогли сфокусироваться на мелочах. "Моя похвала игрокам за такой хоккей", — отметил главный тренер.

Дуайер отдельно остановился на действиях Энрота. Его игру он оценил на "отлично".

В свою очередь голкипер "зубров" назвал игру "Динамо" "солидной". "Мы приехали сюда целеустремленными, с желанием победить и показали действительно хорошую игру, взяв важные три очка", — сказал он.

"Динамо" в рамках выездной серии предстоит провести еще два матча:18 ноября против "Адмирала", 20 ноября против "Амура".

Минчане по-прежнему занимают десятую строчку в Западной конференции — в активе "бело-синих" 41 очко.