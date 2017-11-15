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«Манчестер Сити» и «МЮ» контактировали с Гризманном

16.11.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» могут приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Барселона» планирует летом заплатить за 26-летнего француза отступные в размере 100 миллионов евро.

Английские клубы готовы составить каталонцам конкуренцию и уже контактировали с игроком.

Кроме того, ожидается, что в переговоры по Гризманну может вступить мюнхенская «Бавария».

Сам футболист дал понять, что не намерен принимать решения о своем будущем ранее марта 2018 года.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» могут приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

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