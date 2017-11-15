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«Манчестер Сити» и «МЮ» контактировали с Гризманном
16.11.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Английские клубы готовы составить каталонцам конкуренцию и уже контактировали с игроком.
Кроме того, ожидается, что в переговоры по Гризманну может вступить мюнхенская
Сам футболист дал понять, что не намерен принимать решения о своем будущем ранее марта 2018 года.
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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» могут приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
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