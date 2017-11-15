НХЛ. Белорусский защитник «Калгари Хитмен» Еременко включен в список претендентов на драфт-2018

Один белорус из CHL включен в список претендентов на драфт НХЛ-2018, сообщает официальный сайт лиги.

Им стал 18-летний защитник «Калгари Хитмен» . В нынешнем сезоне игрок обороны набрал 20 (6+14) очков в 21 игре в WHL, при показателе полезности «+8».

Еременко включен в список «C», как претендент на выбор в 4-5-6 раундах НХЛ. Отметим, что Еременко в прошлом сезоне был в числе претендентов на драфт НХЛ, однако в итоге так никого и не заинтересовал.

В списке претендентов на драфт НХЛ-2018 из CHL 139 человек.