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НХЛ. Белорусский защитник «Калгари Хитмен» Еременко включен в список претендентов на драфт-2018

16.11.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Один белорус из CHL включен в список претендентов на драфт НХЛ-2018, сообщает официальный сайт лиги.

Им стал 18-летний защитник «Калгари Хитмен» Владислав Еременко. В нынешнем сезоне игрок обороны набрал 20 (6+14) очков в 21 игре в WHL, при показателе полезности «+8».

Еременко включен в список «C», как претендент на выбор в 4-5-6 раундах НХЛ. Отметим, что Еременко в прошлом сезоне был в числе претендентов на драфт НХЛ, однако в итоге так никого и не заинтересовал.

В списке претендентов на драфт НХЛ-2018 из CHL 139 человек.

 
 
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Один белорус из CHL включен в список претендентов на драфт НХЛ-2018, сообщает официальный сайт лиги.

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