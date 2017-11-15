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НХЛ. Белорусский защитник «Калгари Хитмен» Еременко включен в список претендентов на драфт-2018
16.11.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Один белорус из CHL включен в список претендентов на драфт НХЛ-2018, сообщает официальный сайт
Им стал 18-летний защитник «Калгари Хитмен»
Еременко включен в список «C», как претендент на выбор в 4-5-6 раундах НХЛ. Отметим, что Еременко в прошлом сезоне был в числе претендентов на драфт НХЛ, однако в итоге так никого и не заинтересовал.
В списке претендентов на драфт НХЛ-2018 из CHL 139 человек.
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Один белорус из CHL включен в список претендентов на драфт НХЛ-2018, сообщает официальный сайт лиги.
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