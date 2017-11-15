Директор «Смолевичи-СТИ»: «Райисполком предоставляет треть бюджета. Смета в этом сезоне – 250-300 тысяч долларов»

Директор «Смолевичи-СТИ» Сергей Михайлов рассказал о финансовых делах клуба, пробившегося по итогам сезона в высшую лигу чемпионата страны.

«Райисполком — не главный источник нашего финансирования. Он предоставляет субсидию в размере примерно трети бюджета клуба. А основная его часть — частные средства. Нам помогают в регионе порядка семнадцати коммерческих структур.

Смета в этом сезоне составила примерно 250-300 тысяч долларов. Деньги выплачивали вовремя — ни по зарплате, ни по премиальным задержек не было. Ясно, что сейчас бюджет клуба предстоит увеличивать, чем вовсю и занимаемся. У нас есть для этого резервы и возможности», – сказал Михайлов.

Дмитрий Карповский: «В этом году бюджет «Луча» – 200 тысяч рублей. Лучше будем играть в первой лиге, чем влезем в долги»