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Директор «Смолевичи-СТИ»: «Райисполком предоставляет треть бюджета. Смета в этом сезоне – 250-300 тысяч долларов»
16.11.2017 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Смолевичи-СТИ» Сергей Михайлов рассказал о финансовых делах клуба, пробившегося по итогам сезона в высшую лигу чемпионата страны.
«Райисполком — не главный источник нашего финансирования. Он предоставляет субсидию в размере примерно трети бюджета клуба. А основная его часть — частные средства. Нам помогают в регионе порядка семнадцати коммерческих структур.
Смета в этом сезоне составила примерно 250-300 тысяч долларов. Деньги выплачивали вовремя — ни по зарплате, ни по премиальным задержек не было. Ясно, что сейчас бюджет клуба предстоит увеличивать, чем вовсю и занимаемся. У нас есть для этого резервы и возможности», – сказал Михайлов.
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Директор «Смолевичи-СТИ»: «Райисполком предоставляет треть бюджета. Смета в этом сезоне – 250-300 тысяч долларов»
Директор «Смолевичи-СТИ» Сергей Михайлов рассказал о финансовых делах клуба, пробившегося по итогам сезона в высшую лигу чемпионата страны.
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