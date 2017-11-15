Сотрудник «Минскпроекта» о стадионе «Динамо»: «После исследования исторических аркад стало ясно, что сделать крышу большей по площади не удастся»

Начальник технического отдела, исполняющий обязанности главного инженера унитарного предприятия «Минскпроект» Петр Знак рассказал о реконструкции стадиона «Динамо».

«В ходе реконструкции «Динамо» учитывается историческая значимость объекта. Наличие крыши на обновленном стадионе продиктовано требованиями ФИФА и УЕФА. У Международной федерации легкой атлетики подобных требований нет, но при этом в техрегламенте не прописано, какой формы должен быть козырек и какой процент зрительских мест должен накрывать.

Особого внимания требует и натуральный газон стадиона «Динамо», которому необходимо освещение солнечным светом, чтобы с травой не возникло проблем в будущем. Вначале проектирования высказывались предложения сделать раздвижную крышу, но это не вкладывалось в рамки бюджета. Поэтому приняли решение установить перекрытие, которое бы на 70% защищало зрителей от осадков. Особое беспокойство вызывали исторические стены (аркада) стадиона «Динамо», после исследования которых стало ясно, что сделать крышу большей по площади над стадионом не удастся.

Трибуны на нашем стадионе расположены в два яруса, наращивание в три и более экономически нецелесообразно, а с учетом сохранения первоначального облика исторической стены невозможно. Если бы мы проектировали стадион на открытой новой площадке, то, конечно, исходили бы из совершенно иных условий. В данном случае приходилось учитывать многие факторы, в первую очередь сохранить исторический облик спортивного сооружения.

На стадионе «Динамо» над крышей будут установлены осветительные мачты длиной 65 м для равномерного освещения всего ядра стадиона в темное время суток. Объект еще строится. После завершения работ комфортно на стадионе будет всем», – заявил Знак.

Реконструкцию стадиона «Динамо» в Минске планируется завершить в июне 2018 года. Летом здесь планируется провести первые соревнования.