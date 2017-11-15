UFC. Орловский заработал за бой с Альбини 270 тысяч долларов

Как сообщает mmamania.com, белорусский боец UFC Андрей Орловский заработал за победу над бразильцем Джуниором Альбини 250 тысяч долларов.

Еще 20 тысяч «Питбуль» получил по спонсорскому контракту с компанией Reebok.

Отметим, что за последние два года Орловский получал за свои бои от UFC фиксированную плату – 250 тысяч долларов.

Напомним, до боя с Альбини белорус проиграл в 5 боях подряд.