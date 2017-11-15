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UFC. Орловский заработал за бой с Альбини 270 тысяч долларов
16.11.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает mmamania.com, белорусский боец UFC Андрей Орловский заработал за победу над бразильцем Джуниором Альбини 250 тысяч долларов.
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Отметим, что за последние два года Орловский получал за свои бои от UFC фиксированную плату – 250 тысяч долларов.
Напомним, до боя с Альбини белорус проиграл в 5 боях подряд.
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Как сообщает mmamania.com, белорусский боец UFC Андрей Орловский заработал за победу над бразильцем Джуниором Альбини 250 тысяч долларов.
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