ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

UFC. Орловский заработал за бой с Альбини 270 тысяч долларов

16.11.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщает mmamania.com, белорусский боец UFC Андрей Орловский заработал за победу над бразильцем Джуниором Альбини 250 тысяч долларов.

Еще 20 тысяч «Питбуль» получил по спонсорскому контракту с компанией Reebok. 

Отметим, что за последние два года Орловский получал за свои бои от UFC фиксированную плату – 250 тысяч долларов. 

Напомним, до боя с Альбини белорус проиграл в 5 боях подряд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает mmamania.com, белорусский боец UFC Андрей Орловский заработал за победу над бразильцем Джуниором Альбини 250 тысяч долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сотрудник «Минскпроекта» о стадионе «Динамо»: «После исследования исторических аркад стало ясно, что сделать крышу большей по площади не удастся»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика