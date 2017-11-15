Линейный СКА Ушал: «Все-таки с «Бухарестом» в Кубке ЕГФ было сложнее, чем с БГК в чемпионате Беларуси»

Линейный СКА Алексей Ушал рассказал о возвращении в армейский клуб и противостоянии с «Логроньо».

– Ты вернулся в СКА после пяти лет отсутствия. Многое изменилось?

– Однозначно. Причем и в организационном плане, и в подготовке команды. Что интересно, СКА все это время становился только сильнее, хотя ведущие игроки в конце каждого сезона уезжали в более сильные чемпионаты. Команда прибавляет и сейчас.

– Ожидал, что СКА настолько уверенно начнет сезон?

– Нам всем этого очень хотелось, и пока дела идут по наилучшему сценарию. Однако мы видим, что в игре еще остаются недочеты, которые нужно исправлять. Мы делаем работу над ошибками, стараемся прибавлять от матча к матчу. Главное, не сглазить и продолжать работать. Впереди ответственные игры. Важно подойти к ним в хорошей форме.

– С кем было сложнее: с «Бухарестом» в Кубке ЕГФ или с БГК в чемпионате?

– Все-таки с «Бухарестом», хотя оба противостояния сложились непросто. Мы очень настроились на игру против румын: реализовали большинство собственных задумок и не позволили раскрыть козыри сопернику.

– Какая у тебя была первая мысль, когда узнал, что СКА сыграет с «Логроньо»?

– Точно не расстроился. Интересный соперник, с которым можно играть и побеждать. Но я точно не стал бы обращать внимание низкое место «Логроньо» в чемпионате. Там собралась хорошая команда с индивидуально сильными игроками. Думаю, их трудности временные, – сказал Ушал.