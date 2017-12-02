Роман Ротенберг: «Надеюсь, что в следующем году сможем провести матч на открытом воздухе в Санкт-Петербурге»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о будущем матчей на открытом воздухе в КХЛ после первой в истории игры с «Йокеритом» (4:3).

«Здорово, что такое мероприятие состоялось. Надеюсь, что в следующем году мы сможем провести подобное в Санкт-Петербурге. Думали на стадионе «Санкт-Петербург», но будем решать дальше. Все-таки на футбольном стадионе не очень удобно для зрителей – далеко от площадки.

Это очень сложно для организации, но главный риск это погода, а все остальное это вопрос техники. Необходимо поставить специальные борта, чтобы можно было вести силовую борьбу.

Надеюсь, что мы сделаем такую игру в следующем сезоне в России. У СКА не будет вопросов с посещаемостью. 20 тысяч в каждой игре это задача и вызов, но СКА на это способен. Чем больше зрителей, тем выше популярность хоккея», – сказал Ротенберг.

«Йокерит» и СКА сыграли на улице. И установили рекорд лиги