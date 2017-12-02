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Олег Дулуб: «Очень жаль, что не сложилось с Глебом»

03.12.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб в сюжете программы «Тренировочный день» на телеканале «Беларусь 5» рассказал о переговорах с Александром Глебом. 

«Это как будто ты шел по городу и выиграл билет спортлото с большими бонусами. Примерно так и в приглашении игроков. Все равно все решается при приглашении футболиста. Ты оцениваешь, смотришь видишь его положительные и отрицательные стороны. Ты видишь с другого ракурса — не так, как обычно. Почему я хотел в «Карпатах» видеть Быкова, которого на тот момент списали в минском «Динамо»? Просто не сложилось, как и с тем же Глебом. Очень жаль, что не сложилось. Это был бы очень сильный маркетинговый ход.

Самое главное, что Саша умеет контролировать мяч и отдать последний пас. Точно могу сказать, что под ним стояло бы два опорных полузащитника оборонительного плана, которые делали бы за него черновую работу. У нас есть такие игроки. Он бы был освобожден от оборонительной работы — мы бы перестроили систему игры под него», — сказал Дулуб. 

Напомним, ранее Глеб рассказал, что отказал «Черноморцу». 

 
 
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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб в сюжете программы «Тренировочный день» на телеканале «Беларусь 5» рассказал о переговорах с Александром Глебом.

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