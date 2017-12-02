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Кубок мира. Гонка преследования. Херманн стартует первой, Скардино — 12-й, Писарева — 33-й, Юркевич — 59-й

03.12.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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3 декабря в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира пройдет женская гонка преследования. Первой на дистанцию отправится немецкая биатлонистка Дениз Херманн. Белоруска Надежда Скардино стартует 12-й, Надежда Писарева — 33-й, Дарья Юркевич — 59-й. 

Дата проведения
3 декабря, 15.15
Онлайн гонки

Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Дениз Херманн
2  Жюстин Брезаз
3  Юлия Джима
4  Сюнневе Сулемдал
5  Лиза Виттоцци
6  Кайса Мякяряйнен
7  Марте Ульсбю
8  Вероника Виткова
9  Доротея Вирер
10  Франциска Хильдебранд
11  Лена Хекки
12  Надежда Скардино
13  Галина Вишневская
14  Марен Хаммершмидт
15  Анастасия Кузьмина
16  Ванесса Хинц
17  Анаис Бескон
18  Хильде Фенне
19  Кристина Гузик (Палка)
20  Вероника Жемняк (Новаковска)
21  Вита Семеренко
22  Валентина Семеренко
23  Мари Дорен Абер
24  Лиза Тереза Хаузер
25  Эмма Нильссон
26  Мари Лаукканен
27  Екатерина Юрлова-Перхт
28  Елена Пидгрушная
29  Джулия Рэнсом
30  Элизабет Хогберг
31  Магдалена Гвиздонь
32  Ева Пускарчикова
33  Надежда Писарева
34  Анастасия Меркушина
35  Виктория Сливко
36  Екатерина Аввакумова
37  Селина Гаспарин
38  Татьяна Акимова (Семенова)
39  Алексия Рунггальдир
40  Линн Перссон
41  Франциска Пройс
42  Муна Брурссон
43  Эмилия Йорданова
44  Анна Магнуссон
45  Моника Хойниш
46  Розанна Кроуфорд
47  Аня Эржен
48  Янь Чжан
49  Тан Цзялинь
50  Светлана Миронова
51  Элиза Гаспарин
52  Тириль Экхофф
53  Ирина Кривко
54  Анаис Шевалье
55  Федерика Санфилиппо
56  Кайя-Вейен Николайсен
57  Уршка Пое
58  Дарья Виролайнен
59  Дарья Юркевич
60  Меган Бэнкс
 
 
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3 декабря в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира пройдет женская гонка преследования.

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