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Кубок мира. Гонка преследования. Тарьей Бо убежит первым, Фуркад – 2-м, Елетнов — 33-м, Воробей 60-м

03.12.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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3 декабря в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира состоится мужской пасьют. Первым стартует норвежский биатлонист Тарьей Бо. Белорус Роман Елетнов убежит на дистанцию 33-м, Максим Воробей — 60-м. 

Дата проведения
3 декабря, 17.15
Онлайн гонки

Эстерсунд, Швеция. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Тарьей Бо
2  Мартен Фуркад
3  Эрик Лессер
4  Эмиль Хегле Свенсен
5  Симон Шемп
6  Марио Дольдер
7  Фредрик Линдстрем
8  Андрей Расторгуев
9  Йоханнес Кюн
10  Яков Фак
11  Йоханнес Бо
12  Кентен Фильон-Майе
13  Тимофей Лапшин
14  Симон Эдер
15  Симон Фуркад
16  Скотт Гоу
17  Антон Бабиков
18  Беньямин Вегер
19  Жан-Гийом Беатрикс
20  Йеспер Нелин
21  Юлиан Эберхард
22  Лоуэлл Бэйли
23  Лукас Хофер
24  Нэтан Смит
25  Антон Шипулин
26  Кристиан Гоу
27  Александр Логинов
28  Арнд Пайффер
29  Ларс Хельге Биркеланд
30  Бенедикт Долль
31  Уле Эйнар Бьорндален
32  Матвей Елисеев
33  Роман Елетнов
34  Рене Захна
35  Максим Цветков
36  Себастьян Самуэльссон
37  Эмильен Жакелен
38  Михал Шлезингр
39  Симон Дестье
40  Томас Бормолини
41  Хенрик Л’Абе Лунн
42  Клемен Бауэр
43  Михал Крчмарж
44  Ондржей Моравец
45  Томаш Крупчик
46  Серафин Вистнер
47  Филипп Наврат
48   Михаэль Реш
49  Калев Эрмитс
50  Артем Прима
51  Матей Казар
52  Тим Берк
53  Корнел Пукьяну
54  Митя Дриновец
55  Евгений Гараничев
56  Брендан Грин
57  Витаутас Строля
58  Феликс Лейтнер
59  Димитар Герджиков
60  Максим Воробей
 
 
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3 декабря в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира состоится мужской пасьют.

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