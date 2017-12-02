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UFC 218. Холлоуэй нокаутировал Альдо, Нганну отправил Оверима в тяжелый нокаут
03.12.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Детройте прошел турнир UFC 218, главным событием которого стал реванш между чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем и экс-чемпионом Жозе Альдо.
Холлоуэй победил Альдо техническим нокаутом в третьем раунде.
Также в главном карде турнира прошли следующие бои:
Француз Франсис Нганну в первом раунде нокаутировал голландца Алистера Оверима. Для Франсиса это шестая досрочная победа в шести боях в UFC. Перед боем президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что в случае победу Нганну может стать главным претендентом на бой с чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем.
Генри Сехудо победил Серхио Петтиса единогласным решением судей;
Эдди Альварес нокаутировал Джастина Гэтжи;
Тиша Торрес победила Мишель Уотерсон единогласным решением судей.
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В Детройте прошел турнир UFC 218, главным событием которого стал реванш между чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем и экс-чемпионом Жозе Альдо.
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