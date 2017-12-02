UFC 218. Холлоуэй нокаутировал Альдо, Нганну отправил Оверима в тяжелый нокаут

В Детройте прошел турнир UFC 218, главным событием которого стал реванш между чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем и экс-чемпионом Жозе Альдо.

Холлоуэй победил Альдо техническим нокаутом в третьем раунде.





Также в главном карде турнира прошли следующие бои:

Француз Франсис Нганну в первом раунде нокаутировал голландца Алистера Оверима. Для Франсиса это шестая досрочная победа в шести боях в UFC. Перед боем президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что в случае победу Нганну может стать главным претендентом на бой с чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем.





Генри Сехудо победил Серхио Петтиса единогласным решением судей;

Эдди Альварес нокаутировал Джастина Гэтжи;

Тиша Торрес победила Мишель Уотерсон единогласным решением судей.