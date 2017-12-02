|
«Амур» — «Куньлунь». Воробей забросил во втором матче подряд
03.12.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимает «Куньлунь». После первого периода хозяева уступают со счетом 0:2.
Вторую шайбу гостей забросил белорусский защитник Павел Воробей. Отметим, что Воробей забил во втором матче подряд. Ранее он
Подробную статистику Воробья можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимает «Куньлунь».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии