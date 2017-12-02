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«Амур» — «Куньлунь». Воробей забросил во втором матче подряд

03.12.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимает «Куньлунь». После первого периода хозяева уступают со счетом 0:2.

Вторую шайбу гостей забросил белорусский защитник Павел Воробей. Отметим, что Воробей забил во втором матче подряд. Ранее он отличился в игре с «Витязем» (1:2). 

Подробную статистику Воробья можно посмотреть здесь

 

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимает «Куньлунь».

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