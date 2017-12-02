«Амур» — «Куньлунь». Воробей забросил во втором матче подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимает «Куньлунь». После первого периода хозяева уступают со счетом 0:2.

Вторую шайбу гостей забросил белорусский защитник Павел Воробей. Отметим, что Воробей забил во втором матче подряд. Ранее он отличился в игре с «Витязем» (1:2).

Подробную статистику Воробья можно посмотреть здесь .