Виталий Жуковский: «Я не хочу, чтобы в следующем сезоне «Ислочь» играла в закрытый футбол. У нас не так много болельщиков, чтобы выходить на поле и закрываться»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в сюжете программы «Тренировочный день» на «Беларусь 5» поделился своим мнением об игре, которую демонстрировала его команда.

«В первом круге только с «Нафтаном» сыграли вничью 0:0, а так пропускали в каждом матче. Это неправильно: наверное, тренер дал неправильную систему. Мне очень сильно не понравилась игра с минским «Динамо» в первом круге. Но у нас была задача взять очки. Мы были очень близки, но так бывает, что ты проигрываешь 1:0 и ненавидишь себя за этот футбол. Знаете, для меня иногда лучше проиграть 5:4, чем сыграть вничью.

Не пытаемся забрать мяч там, где есть класс, а стараемся играть на ошибках. Сначала мы попадались на эту удочку, а потом начали соперники. Но мне не хочется, чтобы «Ислочь» в следующем чемпионате играла в этот футбол. Пускай даже в турнирной таблице мы будем ниже на пару мест, но у нас не так много болельщиков, чтобы выходить на футбольное поле и закрываться», — сказал Жуковский.