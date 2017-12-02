ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Жуковский: «Я не хочу, чтобы в следующем сезоне «Ислочь» играла в закрытый футбол. У нас не так много болельщиков, чтобы выходить на поле и закрываться»

03.12.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в сюжете программы «Тренировочный день» на «Беларусь 5» поделился своим мнением об игре, которую демонстрировала его команда. 

«В первом круге только с «Нафтаном» сыграли вничью 0:0, а так пропускали в каждом матче. Это неправильно: наверное, тренер дал неправильную систему. Мне очень сильно не понравилась игра с минским «Динамо» в первом круге. Но у нас была задача взять очки. Мы были очень близки, но так бывает, что ты проигрываешь 1:0 и ненавидишь себя за этот футбол. Знаете, для меня иногда лучше проиграть 5:4, чем сыграть вничью. 

Не пытаемся забрать мяч там, где есть класс, а стараемся играть на ошибках. Сначала мы попадались на эту удочку, а потом начали соперники. Но мне не хочется, чтобы «Ислочь» в следующем чемпионате играла в этот футбол. Пускай даже в турнирной таблице мы будем ниже на пару мест, но у нас не так много болельщиков, чтобы выходить на футбольное поле и закрываться», — сказал Жуковский. 

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в сюжете программы «Тренировочный день» на «Беларусь 5» поделился своим мнением об игре, которую демонстрировала его...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Амур» — «Куньлунь». Воробей забросил во втором матче подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика