Жуковский о сохранении прописки в высшей лиге: «Я подходил и видел столько слез радости»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в сюжете программы «Тренировочный день» на «Беларусь 5» рассказал об эмоциях команды, после того, как она обеспечила себе место в элитном дивизионе.

«Можно просто остаться в высшей лиге и получить такое удовольствие, такие эмоции. Ты смотришь на футболистов: один плачет, трибуны плачут. Я подходил и видел столько слез радости. Если бы мне кто-то сказал, что игроки «Ислочи» когда-то будут плакать с болельщиками и главным тренером от того, что команда осталась в высшей лиге... Значит, это проблемы с мотивацией, это вроде бы ненормально. А я настроил ребят, говорил, что это будет сродни чемпионству, что мы будем большие молодцы, если сделаем это», — рассказал Жуковский.