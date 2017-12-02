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БАТЭ не получит чемпионский кубок во время церемонии «Звездный мяч»
03.12.2017 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ не вручат чемпионский кубок на церемонии закрытия футбольного сезона-2017. Хотя ранее пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник
9 декабря на заседании исполкома АБФФ состоится подведение итогов сезона-2017. Вечером того же дня состоится церемония закрытия футбольного сезона «Звездный мяч». Как стало известно Tribuna.com, в сценарии церемонии не прописано вручение чемпионского кубка.
Вероятно, трофей будет вручен БАТЭ на чествовании команды, которое организует сам борисовский клуб.
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БАТЭ не вручат чемпионский кубок на церемонии закрытия футбольного сезона-2017.
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