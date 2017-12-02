БАТЭ не получит чемпионский кубок во время церемонии «Звездный мяч»

БАТЭ не вручат чемпионский кубок на церемонии закрытия футбольного сезона-2017. Хотя ранее пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник сообщал обратное.

9 декабря на заседании исполкома АБФФ состоится подведение итогов сезона-2017. Вечером того же дня состоится церемония закрытия футбольного сезона «Звездный мяч». Как стало известно Tribuna.com, в сценарии церемонии не прописано вручение чемпионского кубка.

Вероятно, трофей будет вручен БАТЭ на чествовании команды, которое организует сам борисовский клуб.