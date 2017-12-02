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«Кельн» уволил тренера перед матчем с «Црвеной Звездой»
03.12.2017 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Петер Штегер покидает пост главного тренера
51-летний австриец уже попрощался с игроками после матча 14-го тура бундеслиги с «Шальке» (2:2). Официальное заявление ожидается сегодня.
Временно команду возглавит тренер
«Кельн» в 14 турах бундеслиги набрал лишь 3 очка, трижды сыграв вничью и проиграв 11 матчей.
В Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа немцы занимают второе место и претендуют на выход в плей-офф. Напомним, в одной группе с ними выступает БАТЭ. Для прохода в следующий раунд борисовчанам необходима победа над «Арсеналом» и ничья в матче «Кельна» и «Црвены Звезды».
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Петер Штегер покидает пост главного тренера «Кельна».
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