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«Кельн» уволил тренера перед матчем с «Црвеной Звездой»

03.12.2017 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Петер Штегер покидает пост главного тренера «Кельна».

51-летний австриец уже попрощался с игроками после матча 14-го тура бундеслиги с «Шальке» (2:2). Официальное заявление ожидается сегодня.

Временно команду возглавит тренер «Кельна» (U-19) Стефан Рутенбек. Его ассистентом стал экс-защитник команды Кевин Маккенна.

«Кельн» в 14 турах бундеслиги набрал лишь 3 очка, трижды сыграв вничью и проиграв 11 матчей.

В Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа немцы занимают второе место и претендуют на выход в плей-офф. Напомним, в одной группе с ними выступает БАТЭ. Для прохода в следующий раунд борисовчанам необходима победа над «Арсеналом» и ничья в матче «Кельна» и «Црвены Звезды». 

«Предложил судье свои очки, но он и этого не увидел». В Европе новый супертренер

 
 
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Петер Штегер покидает пост главного тренера «Кельна».

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