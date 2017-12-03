Этап КМ в Эстерсунде: Скардино заняла шестое место в пасьюте

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла шестое место в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает Sputnik.

В воскресенье, 3 декабря, в Эстерсунде состоялась женская гонка преследования. Первой к финишу пришла немка Денизе Херрман — она преодолела дистанцию за 30 минут 2,7 секунды (2 промаха). Француженка Жюстин Бреза стала второй, она проиграла победительнице 25,8 секунды, при этом не допустив ни одного промаха. Бронза у представительницы Норвегии Марте Олсбу — ее отставание составило 48 секунд (2).

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино стала шестой (+1 минуту 19,6, 0 промахов). Интересно, что спортсменка на первом этапе КМ отстрелялась точно на десяти рубежах подряд ("индивидуалка", спринт и пасьют). Ирина Кривко заняла 22-ю позицию (+ 2 минуты 40,9 секунды, 1), Дарья Юркевич — 47-й (+4 минуты 17,6 секунды, 1), Надежда Писарева — 48-й (+ 4 минуты 26,5 секунды, 3).

Чуть позже состоится мужская гонка преследования, где Беларусь представят Роман Елетнов и Максим Воробей.

Следующий этап КМ стартует в Хохфильцине (Австрия) 8 декабря.