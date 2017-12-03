«Куньлунь» отправил Майка Кинэна в отставку

«Куньлунь Ред Стар» отправили в отставку Майка Кинэна.

Официальная причина — состояние здоровья.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бобби Карпентер.

Под руководством Кинэна «Куньлунь» одержал 12 побед в 36 матчах. Сейчас команда занимает 11-е место в Восточной Конференции КХЛ.

Ранее Кинэн также был освобожден от роли генерального менеджера клуба.

Кинэн продолжит работу в системе «Куньлуня» в качестве члена Международного Координационного Совета.

До «Куньлуня» Кинэн тренировал магнитогорский «Металлург», с которым в 2014 году выиграл Кубок Гагарина.