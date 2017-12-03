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«Куньлунь» отправил Майка Кинэна в отставку
03.12.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Куньлунь Ред Стар» отправили в отставку Майка Кинэна.
Официальная причина — состояние здоровья.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бобби Карпентер.
Под руководством Кинэна «Куньлунь» одержал 12 побед в 36 матчах. Сейчас команда занимает 11-е место в Восточной Конференции КХЛ.
Ранее Кинэн также был освобожден от роли генерального менеджера клуба.
Кинэн продолжит работу в системе «Куньлуня» в качестве члена Международного Координационного Совета.
До «Куньлуня» Кинэн тренировал магнитогорский «Металлург», с которым в 2014 году выиграл Кубок Гагарина.
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«Куньлунь Ред Стар» отправили в отставку Майка Кинэна.
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