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«Куньлунь» отправил Майка Кинэна в отставку

03.12.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Куньлунь Ред Стар» отправили в отставку Майка Кинэна.

Официальная причина — состояние здоровья.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Бобби Карпентер.

Под руководством Кинэна «Куньлунь» одержал 12 побед в 36 матчах. Сейчас команда занимает 11-е место в Восточной Конференции КХЛ.

Ранее Кинэн также был освобожден от роли генерального менеджера клуба. 

Кинэн продолжит работу в системе «Куньлуня» в качестве члена Международного Координационного Совета. 

До «Куньлуня» Кинэн тренировал магнитогорский «Металлург», с которым в 2014 году выиграл Кубок Гагарина.

 
 
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«Куньлунь Ред Стар» отправили в отставку Майка Кинэна.

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