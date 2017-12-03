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Василий Большаков: «Мы строго придерживаемся спортивного принципа. Чепелина и Бочарникова отправляем в Кубок IBU, поднимаем Дорожко и Кривко»

03.12.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Старший тренер мужской сборной Беларуси Василий Большаков озвучил состав мужской команды на второй этап Кубка мира.

«При определении квартета спортсменов на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене, мы строго придерживались соблюдения спортивного принципа. В Кубок IBU отправляются Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Вместо них компанию Роману Елетнову и Максиму Воробью составят Александр Дорожко и Виктор Кривко, выполнившие условия для повышения их соревновательного статуса. Ротации состава по ходу этапа в Хохфильцене не будет», — сказал Большаков.

 
 
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Старший тренер мужской сборной Беларуси Василий Большаков озвучил состав мужской команды на второй этап Кубка мира.

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