|
Василий Большаков: «Мы строго придерживаемся спортивного принципа. Чепелина и Бочарникова отправляем в Кубок IBU, поднимаем Дорожко и Кривко»
03.12.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Старший тренер мужской сборной Беларуси Василий Большаков озвучил состав мужской команды на второй этап Кубка мира.
«При определении квартета спортсменов на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене, мы строго придерживались соблюдения спортивного принципа. В Кубок IBU отправляются Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Вместо них компанию Роману Елетнову и Максиму Воробью составят Александр Дорожко и Виктор Кривко, выполнившие условия для повышения их соревновательного статуса. Ротации состава по ходу этапа в Хохфильцене не будет», — сказал Большаков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Василий Большаков: «Мы строго придерживаемся спортивного принципа. Чепелина и Бочарникова отправляем в Кубок IBU, поднимаем Дорожко и Кривко»
Старший тренер мужской сборной Беларуси Василий Большаков озвучил состав мужской команды на второй этап Кубка мира.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии