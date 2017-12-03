Фотофакт: Лукашенко сыграл в хоккей с укротителями тигров

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей со знаменитыми российскими дрессировщиками Аскольдом и Эдгардом Запашными, сообщила Sputnik пресс-атташе Виктория Урбанович народных артистов России.

Поединок состоялся в минувший понедельник, 27 ноября, на малой арене Дворце спорта в Минске в рамках учебно-тренировочного сбора хоккейной дружины главы государства.

"Аскольд Запашный представил братьев на льду и выступил в нападении под номером 13 против команды президента. Соперником дрессировщика оказался Александр Лукашенко, который играл в нападении под номером 1", — рассказала Урбанович.