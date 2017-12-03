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Фотофакт: Лукашенко сыграл в хоккей с укротителями тигров

03.12.2017 17:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей со знаменитыми российскими дрессировщиками Аскольдом и Эдгардом Запашными, сообщила Sputnik пресс-атташе Виктория Урбанович народных артистов России.

Поединок состоялся в минувший понедельник, 27 ноября, на малой арене Дворце спорта в Минске в рамках учебно-тренировочного сбора хоккейной дружины главы государства.

"Аскольд Запашный представил братьев на льду и выступил в нападении под номером 13 против команды президента. Соперником дрессировщика оказался Александр Лукашенко, который играл в нападении под номером 1", — рассказала Урбанович.

Публикация от Эдгард Запашный

 
Теги: Минск
 
 
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Знаменитые российские дрессировщики признались, что не никогда не смогут забыть этот день и поблагодарили президента Беларуси.

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