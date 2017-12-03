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Вратарь «Беневенто» Бриньоли на 95-й минуте сравнял счет в матче с «Миланом» (2:2). Это первое очко команды в сезоне

03.12.2017 16:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Беневенто» Альберто Бриньоли сравнял счет в матче серии А против «Милана» (2:2) на 5-й добавленной минуте.

«Беневенто» набрал первое очко в текущем сезоне чемпионата Италии в этой встрече, которая была дебютной для нового главного тренера «россонери» Дженнаро Гаттузо.

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Вратарь «Беневенто» Альберто Бриньоли сравнял счет в матче серии А против «Милана» (2:2) на 5-й добавленной минуте.

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