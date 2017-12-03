Фуркад выиграл пасьют в Эстерсунде

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает Sputnik.

Мужским пасьютом (12,5 километров с 4 огневыми рубежами) в Эстерсунде (Швеция) в воскресенье завершился первый этап КМ. Фуркад допустил один промах и финишировал с результатом 30 минут 12,2 секунды. Вторым стал биатлонист из Словении Яков Фак (2 промаха, +40,8 секунды). Замкнул тройку сильнейших еще один француз Кентен Фийон Майе (2 промаха, +42,1 секунды).

Лучшим из белорусов стал Максим Воробей, показавший на финише 46-й результат (4 промаха, +3 минуты 27,4 секунды). Роман Елетнов в итоговом протоколе разместился на 53-й позиции (9 промахов, +4 минуты 34,4 секунды).

Ранее состоялся женский пасьют. Надежда Скардино показала лучший результат среди белорусок — шестое место.

Второй этап Кубка мира состоится 8 декабря в австрийском Хохфильцене.