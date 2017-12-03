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Фуркад выиграл пасьют в Эстерсунде

03.12.2017 18:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает Sputnik.

Фуркад выиграл пасьют в Эстерсунде
© Фото: Андрей Иванов / "Биатлон online"
Этап КМ в Эстерсунде: Скардино заняла шестое место в пасьюте

Мужским пасьютом (12,5 километров с 4 огневыми рубежами) в Эстерсунде (Швеция) в воскресенье завершился первый этап КМ. Фуркад допустил один промах и финишировал с результатом 30 минут 12,2 секунды. Вторым стал биатлонист из Словении Яков Фак (2 промаха, +40,8 секунды). Замкнул тройку сильнейших еще один француз Кентен Фийон Майе (2 промаха, +42,1 секунды).

Лучшим из белорусов стал Максим Воробей, показавший на финише 46-й результат (4 промаха, +3 минуты 27,4 секунды). Роман Елетнов в итоговом протоколе разместился на 53-й позиции (9 промахов, +4 минуты 34,4 секунды).

Ранее состоялся женский пасьют. Надежда Скардино показала лучший результат среди белорусок — шестое место. 

Второй этап Кубка мира состоится 8 декабря в австрийском Хохфильцене. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает Sputnik. © ...

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