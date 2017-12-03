ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ESPN: «Халл» уволит Слуцкого в понедельник

03.12.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в ближайшее время покинет свой пост.

По информации ESPN, отставка российского специалиста будет оформлена в понедельник.

«Тигры» не могут выиграть в семи матчах подряд (3 ничьи и 4 поражения) и идут на 20-м месте в турнирной таблице всего в 3 очках от зоны вылета.

Таким образом, расставание со Слуцким приведет к тому, что «Халл» начнет работу по назначению уже 4-го главного тренера за последние полтора года.

 
 
Ссылка на источник 114
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в ближайшее время покинет свой пост.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Фотофакт: Лукашенко сыграл в хоккей с укротителями тигров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика