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ESPN: «Халл» уволит Слуцкого в понедельник
03.12.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в ближайшее время покинет свой пост.
По информации ESPN, отставка российского специалиста будет оформлена в понедельник.
«Тигры» не могут выиграть в семи матчах подряд (3 ничьи и 4 поражения) и идут на 20-м месте в турнирной таблице всего в 3 очках от зоны вылета.
Таким образом, расставание со Слуцким приведет к тому, что «Халл» начнет работу по назначению уже 4-го главного тренера за последние полтора года.
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Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в ближайшее время покинет свой пост.
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