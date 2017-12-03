Анатолий Байдачный: «На данный момент Журавель лучший тренер Беларуси»

Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что Владимир Журавель – лучший тренер в страны на данный момент.

«Я не хочу оценивать работу тренеров-коллег. Единственный, о ком я хотел бы сказать, это Владимир Журавель, потому что в свое время он был в «Динамо» при мне капитаном команды, выигрывал «золото». В качестве тренера, где бы он в последнее время ни работал, делает это продуктивно. Подтверждение — Кубок Беларуси, который завоевало под его руководством брестское «Динамо». Четвертое место в чемпионате также неплохой результат. Возможно, это станет для его команды дорогой в еврокубки. Думаю, что на данный момент это лучший тренер Беларуси.

Поддерживаю ли я приглашение Марека Зуба? А почему мне надо его поддерживать? Я ни к кому не отношусь предвзято, а смотрю и оцениваю его действия как тренера команды. Насколько она правильно при нем играет. Мне тот футбол, который показывает «Шахтер» под руководством этого специалиста, не нравится. Нет ни результата, ни эффективности. Просто обыгрывают команды, которые заведомо слабее их. Стоит сойтись в матче с командами из верхней части таблицы — тут же следует проигрыш. Поэтому солигорцы не заслужили быть первыми», – сказал Байдачный.