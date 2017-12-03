Владимир Курнев: «Кому-то жалко «Динамо», которое было в полушаге от «золота». Так наберите очков больше, чем у БАТЭ, и будете чемпионами»

Белорусский специалист Владимир Курнев считает, что места в чемпионате распределены справедливо.

«Места на пьедестале распределены совершенно справедливо, тут даже нет никаких сомнений. Вообще, почему возник такой вопрос? Говорят, что БАТЭ показывал нечемпионскую игру? То же самое можно сказать и о «Шахтере», и о минском «Динамо». Солигорцы за два тура до конца чемпионата были потенциальными обладателями золотых медалей, но умудрились проиграть оба поединка и занять третье место. Это что, чемпионская игра? Как можно было упустить первое место, когда все было в твоих руках? Просто катастрофа.

Тяжело рассуждать о том, почему не удалась концовка у «горняков». Вы сами знаете, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Поэтому, видимо, недоработки со стороны тренерского штаба. Может, не сумел должным образом настроить своих подопечных. Хотя о каком настрое тут говорить? Мотивации было предостаточно — практически в руках находились золотые медали. Все зависело только от солигорцев. В итоге «Шахтер» проиграл сам себе. Значит, кто виноват? Только «горняки». Не на кого тут кивать.

Да и еще показательны проигрыши в матчах с прямыми конкурентами. И с «Динамо», и с БАТЭ нужно было обязательно брать очки. Не удалось — первое место потеряно.

Что касается минского «Динамо», то, считаю, в этой команде нет исполнителей для чемпионских игр, поэтому второе место «бело-голубых» также закономерно.

Кому-то жалко «Динамо», которое было в полушаге от «золота», но случилась такая трагедия после игры в Витебске. Так наберите очков больше, чем у БАТЭ, и будете чемпионами. Или хотя бы не уступайте в очных встречах с принципиальным соперником. Надо было обыгрывать борисовчан — были бы первыми. Сергей Гуренко сейчас в прессе заявляет, что «Динамо» чемпион. Как можно такое говорить? Чемпион — тот, кто занимает верхнюю ступень пьедестала. Обладатель второго места — серебряный призер. А третья команда — бронзовый призер. А слова тренера… У нас много слов разных говорят.

Многие до сих пор размышляют о том, справедливо ли БАТЭ вернули три очка? Так, послушайте, команда обыграла «Слуцк» со счетом 6:0. Вернули все справедливо. Знаю, что после поединка в Городее кто-то говорил, что «желто-синие» забили третий мяч после окончания компенсированного времени. Но есть же данные, которые четко демонстрируют, что до конца добавленных пяти минут было еще секунд 10 — 15. БАТЭ сравнял — стал чемпионом.

С чем связана повышенная конкуренция в борьбе за медали? Скорее всего, борисовчане немного сдали. БАТЭ проиграл «Крумкачам», сыграл вничью с «Нафтаном». Эти команды «желто-синие» просто обязаны обыгрывать. Хотя, стоит признать, достойную конкуренцию создали и «Динамо», и «Шахтер». Борьба до последнего тура, до последних секунд. Когда у нас такое было? Наверное, никогда», – сказал Курнев.