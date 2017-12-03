Юрий Пышник: «Ермакович и Гуренко должны остаться. Зуба, наверное, нужно увольнять»

Белорусский специалист Юрий Пышник поделился мнением о тренерах команд призеров чемпионата.

«Александр Ермакович — это тренер, который добился хороших результатов и на международной арене, и во внутренних турнирах. Это человек коммуникабельный, ищущий, мыслящий, я Сашу прекрасно знаю, он рос на моих глазах. Поэтому я только двумя руками за него. Многие говорят, что он в этом сезоне «сдулся». Я с таким мнением не согласен. Ведь в групповой этап Лиги Европы БАТЭ он вывел, сражается еще за путевку в плей-офф. Просто команда немного потяжелела, нет игривости. А тренер, уверен, настраивает подопечных должным образом, ищет пути решения проблем.

Для меня стали удивлением крики болельщиков «Уходи!» в адрес наставника. Впрочем, по итогам сезона, думаю, все изменили свое мнение. Александр Ермакович выдержал колоссальную нагрузку, давление, добился высокого результата. Так что мое мнение: этому главному тренеру нужно обязательно оставаться во главе команды. Он принесет еще много пользы и в белорусском чемпионате, и на международной арене.

Также считаю, что Сергей Гуренко не должен покидать свой пост. Впрочем, для начала стоит сказать, что Сергей Боровский оставил после себя неплохое наследство, а вот его сменщик привнес в коллектив заряженность, эмоциональность. Пусть она где-то и перехлестывает, но главное, что есть результат. Пусть Сергей Гуренко, фанат своего дела, продолжает работать в «Динамо». От услуг таких специалистов точно нельзя отказываться.

Поднял ли этот человек «бело-голубых» на новую высоту? В эмоциональном плане — точно. И всегда была уверенность, что минчане в своем матче обязательно забьют. Во многом за счет заряженности. Сколько раз команда сумеет поразить ворота — вопрос, но точно забьет и сделает все, чтобы выиграть.

Марек Зуб из «Шахтера» — это такой инкогнито, не знаешь, чего от него ждать. Его появление в Солигорске стало неожиданностью: сменил он Олега Кубарева, когда «горняки» лидировали. А раз концовку поляк не довел, не сумел выполнить поставленных задач — значит, отработал не должным образом. Да и вообще, считаю, белорусские специалисты ничем не хуже иностранных. Марека Зуба, наверное, нужно увольнять. Тем более, как мы видим, он не смог настроить своих подопечных на матчи с принципиальными соперниками, с главными конкурентами за «золото» чемпионата. И это в итоге сказалось на расположении коллективов в таблице», – сказал Пышник.