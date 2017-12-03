Хоккей с Лукашенко: Дробыш забил пару шайб и сломал ребро

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Заслуженный артист России, композитор и продюсер Виктор Дробыш получил травму во время хоккейного матча в Минске, в котором принимала участие хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал российский шоумен.

Поединок состоялся на малой арене Дворца спорта в Минске в рамках учебно-тренировочного процесса хоккейной дружины главы государства.

"Играл в хоккей, Забил пару голов и сломал ребро, попал в больницу и получил трогательный (…) сувенир от (…) президента Беларуси", — написал в своем аккаунте Дробыш и опубликовал фото плитки шоколада на упаковке которой автограф главы белорусского государства.

Публикация от Виктор Дробыш (@vdrobysh) Ноя 27 2017 в 11:41 PST

Вместе с Дробышом в одной команде играли российский дрессировщик Аскольд Запашный , белорусский бизнесмен Юрий Чиж, заместитель председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков.

В 2015 году Дробыш получил из рук белорусского президента орден Франциска Скорины. В октябре 2015 года Лукашенко посетил творческий вечер композитора Дробыша "Хиты и звезды" в культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена".