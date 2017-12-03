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Хоккей с Лукашенко: Дробыш забил пару шайб и сломал ребро
03.12.2017 18:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Заслуженный артист России, композитор и продюсер Виктор Дробыш получил травму во время хоккейного матча в Минске, в котором принимала участие хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал российский шоумен.
Поединок состоялся на малой арене Дворца спорта в Минске в рамках учебно-тренировочного процесса хоккейной дружины главы государства.
"Играл в хоккей, Забил пару голов и сломал ребро, попал в больницу и получил трогательный (…) сувенир от (…) президента Беларуси", — написал в своем аккаунте Дробыш и опубликовал фото плитки шоколада на упаковке которой автограф главы белорусского государства.
В 2015 году Дробыш получил из рук белорусского президента орден Франциска Скорины. В октябре 2015 года Лукашенко посетил творческий вечер композитора Дробыша "Хиты и звезды" в культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена".
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Известный российский шоумен, травмированный на минском люду, получил плитку шоколада от президента Беларуси.
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