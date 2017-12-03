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«Манчестер Сити» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате и повторил английский рекорд

03.12.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче 15-го тура английской премьер-лиги (2:1).

Эта победа стала для команды Хосепа Гвардиолы 14-й в 15 матчах на старте сезона и 13-й подряд.

Таким образом, «горожане» повторили английский рекорд по числу побед кряду – ранее 13 побед подряд удавалось одержать только «Престону» в сезоне-1891/92, «Сандерленду» (1891/92), «Арсеналу» (2001/02) и «Челси» (2016/17).

Таким образом, в случае, если «Ман Сити» в следующем туре обыграет «Манчестер Юнайтед», клуб установит новый рекорд.

 
 
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«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче 15-го тура английской премьер-лиги (2:1).

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