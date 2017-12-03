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Чемпионский кубок БАТЭ вручат на «Борисов-Арене» 10 декабря

03.12.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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10 декабря на «Борисов-Арене» пройдет торжественная церемония награждения БАТЭ чемпионским кубком за победу в сезоне-2017.

Отметим, что в последний раз БАТЭ проводил чествование в Борисове в 2010 году.

 
 
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10 декабря на «Борисов-Арене» пройдет торжественная церемония награждения БАТЭ чемпионским кубком за победу в сезоне-2017.

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