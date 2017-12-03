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Дарья Домрачева: «Не думаю, что поеду на Олимпиаду в Пекин в качестве спортсменки»

03.12.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заявила, что не собирается выступать на Олимпиаде-2022.

«Чтобы победить в Пхенчхане нужно реализовать все свои способности, в том числе и горнолыжные. Там есть опасные спуски. Мы выступали там 3 раза, каждый год трасса немного менялась, но сложность остается.

Я не думаю, что поеду на Олимпиаду в Пекин в качестве спортсменки.

Меня не тяготит груз олимпийских медалей. Жажда борьбы и соревнований во мне есть», – сказала Домрачева в эфире канала ОНТ.

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заявила, что не собирается выступать на Олимпиаде-2022.

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