Дарья Домрачева: «Не думаю, что поеду на Олимпиаду в Пекин в качестве спортсменки»

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заявила, что не собирается выступать на Олимпиаде-2022.

«Чтобы победить в Пхенчхане нужно реализовать все свои способности, в том числе и горнолыжные. Там есть опасные спуски. Мы выступали там 3 раза, каждый год трасса немного менялась, но сложность остается.

Я не думаю, что поеду на Олимпиаду в Пекин в качестве спортсменки.

Меня не тяготит груз олимпийских медалей. Жажда борьбы и соревнований во мне есть», – сказала Домрачева в эфире канала ОНТ.