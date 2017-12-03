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Максим Рыженков: «Команда №1 в Беларуси – женская национальная сборная»

04.12.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БФБ Максим Рыженков в «Итогах недели» на «Беларусь 5» порассуждал на тему сборных.

О Веремеенко

Веремеенко поставил точку в выступлениях за сборную? Не о чем тут говорить. Сказал он это сейчас. Но все мы знаем, когда он эту точку поставил на самом деле. Конечно, играем теми, кто есть. Мне очень нравится порыв нашей молодежи играть в форме сборной Беларуси.

О женской сборной

Команда №1 в Беларуси – женская национальная сборная. Естественно, все ресурсы и внимание уделяем этой команде. На протяжении долгого времени она является локомотивом развития баскетбола в нашей стране.

Кто бы ни критиковал баскетбол, но среди игровых видов спорта это один из тех, кто на 1-2 месте в стране. Это больше касается женской составляющей.

 
 
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Председатель БФБ Максим Рыженков в «Итогах недели» на «Беларусь 5» порассуждал на тему сборных.

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