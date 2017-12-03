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КХЛ. Скилле дисквалифицирован на один матч
04.12.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского
Во встрече с «Салаватом Юлаевым» форвард получил 5+20 минут и был удален до конца игры за удар соперника клюшкой.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на форварда минского «Динамо» Джека Скилле наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу», – сообщает официальный сайт КХЛ.
Ранее в сезоне Скилле получал дисциплинарный штраф до конца игры, поэтому на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
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Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле дисквалифицирован на один матч и пропустит сегодняшнюю игру с «Ак Барсом».
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