КХЛ. Скилле дисквалифицирован на один матч

Нападающий минского Джек Скилле дисквалифицирован на один матч и пропустит сегодняшнюю игру с «Ак Барсом».

Во встрече с «Салаватом Юлаевым» форвард получил 5+20 минут и был удален до конца игры за удар соперника клюшкой.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на форварда минского «Динамо» Джека Скилле наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу», – сообщает официальный сайт КХЛ.

Ранее в сезоне Скилле получал дисциплинарный штраф до конца игры, поэтому на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.