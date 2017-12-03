Тренера по биатлону на зарплату в $10,5 тыс. ищут в Беларуси

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Вакансия для тренера национальной сборной по биатлону с зарплатой от 21 тысячи рублей открыта в Беларуси, свидетельствуют данные республиканского банка вакансий Минтруда.

Всего на сегодня в республике открыты 55169 вакансий, а резюме в том же банке ведомства меньше в десять раз.

Из всех вакансий лишь 1898, или 3,4%, обещают уровень зарплаты тысячу рублей и выше — того уровня, до которого белорусские власти обещают добраться в среднем по стране по итогам этого года.

Самая высокооплачиваемая вакансия на сегодня — тренера национальной сборной по биатлону. Такому специалисту обещают зарплату от 21474 белорусских рублей в месяц, то есть более 10,5 тысяч долларов.

В топ-3 вакансий ищут и IT-специалиста — директора для компании на зарплату от 21 тысячи рублей. Требования к соискателю: опыт в IT от десяти лет, владение SCRUM и Canban, а также свободное знание английского и голландского языков.

Третья по уровню зарплаты вакансий — инженера с опытом работы от семи лет, в том числе и за пределами Беларуси. Требуется свободное владение английским. Зарплату обещают от 17,7 тысяч рублей.

В социальной сфере с окладами все несколько иначе. Так, тысячу рублей и выше обещают лишь одному учителю — носителю иностранного языка с опытом работы в международных школах. От 500 долларов и выше готовы платить и 27 врачам, самая высокая зарплата — рентгенологу в столичную больницу, от 1074 рублей.

Как заявила накануне глава Минтруда Ирина Костевич , средняя зарплата в бюджетной сфере в следующем году составит не менее 700 рублей, то есть порядка 350 долларов по нынешнему курсу. В среднем же по Беларуси президент Александр Лукашенко потребовал довести уровень средних доходов до пятисот долларов в эквиваленте, однако пока чиновники не выполняют прогнозные показатели по росту заработных плат.